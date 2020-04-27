 

В Союзе туриндустрии не увидели проблем во внедрении «паспортов здоровья»

27.04.2020, 21:53, Новости дня

«Паспорта здоровья» могут стать документом, который будут использовать туристы как внутри своей страны, так и за рубежом, и вряд ли они станут барьером для путешествий, сообщил газете ВЗГЛЯД вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Греция планирует открыть туристический сезон уже в июле, но для поездки иностранцам понадобится «паспорт здоровья». Полагается, что это будет документ с указанием того, что перед поездкой человек прошел тест на коронавирус и получил отрицательный результат.

«О подобных паспортах уже говорят в Испании и на других курортах, в туристических центрах. Конечно, пандемия еще не закончилась, но мир после нее будет совершенно иным – безопасности и здоровью станут уделять больше внимания. Не исключено, что подобные требования будут включены и в нашу санаторно-курортную карту перед поездкой в здравницу», – говорит Барзыкин.

Эксперт уверен, что подобная практика будет распространяться по всему миру, тем более что тест на коронавирусную инфекцию проводится в течение нескольких часов, что делает его максимально доступным. «Мне представляется, что это будет небольшой барьер для выезда туристов, сложностей никаких я не вижу», – подытожил Барзыкин.

В начале апреля в беседе с газетой ВЗГЛЯД депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко предположил, как может выглядеть биологический паспорт для туристов и заявил, что вряд ли его внедрят повсеместно.



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