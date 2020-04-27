 

ООН призвала не ждать возвращения «старой нормальности»

27.04.2020, 21:48, Новости дня

ООН призывает правительства всех стран предпринимать срочные меры по созданию новой экономики и увеличению числа рабочих мест после коронавируса. Об этом говорится в опубликованном докладе ООН «Дорожная карта по немедленному социально- экономическому ответу на COVID-19».

«Возвращения к «старой нормальности» не будет, правительства должны действовать, чтобы создавать новую экономику и больше рабочих мест», – передает ТАСС содержание документа.

Как отметил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, «одним из ключевых компонентов работы ООН является сохранение жизней, защита людей, воссоздание лучших условий для общества после того, как под эгидой ВОЗ будет дан ответ угрозе здоровья».

Ранее в ООН назвали ситуацию с COVID-19 хуже пандемии свиного гриппа в 2009 году, а экономические последствия могут быть гораздо серьезнее.

Напомним, в МИД РФ рассказали, как изменится мир после пандемии.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.04 / В Украине подтверждено еще 492 случая COVID-19, за сутки умерло восемь человек

24.04 / Нефть подорожала на новостях о снижении добычи и напряженности на Ближнем Востоке

09.04 / Политика: Путин поделился с россиянами уверенностью

15.04 / Роскомнадзор заблокировал фейки о продаже пропусков в Москве

26.03 / Церемонию схождения Благодатного огня в Иерусалиме решили не отменять

10.04 / Патрушев заявил о предотвращении трех нападений подростков на школы за год

13.04 / Хабиб Нурмагомедов намекнул на дату своего следующего боя

20.04 / Коронавирус в России: обновленные данные оперативного штаба

27.03 / Коронавирус повлиял на план космических пусков России

10.04 / В России начали использовать плазму крови переболевших для лечения коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска