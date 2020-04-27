ООН призвала не ждать возвращения «старой нормальности»

27.04.2020, 21:48, Новости дня

ООН призывает правительства всех стран предпринимать срочные меры по созданию новой экономики и увеличению числа рабочих мест после коронавируса. Об этом говорится в опубликованном докладе ООН «Дорожная карта по немедленному социально- экономическому ответу на COVID-19».

«Возвращения к «старой нормальности» не будет, правительства должны действовать, чтобы создавать новую экономику и больше рабочих мест», – передает ТАСС содержание документа.

Как отметил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, «одним из ключевых компонентов работы ООН является сохранение жизней, защита людей, воссоздание лучших условий для общества после того, как под эгидой ВОЗ будет дан ответ угрозе здоровья».

Ранее в ООН назвали ситуацию с COVID-19 хуже пандемии свиного гриппа в 2009 году, а экономические последствия могут быть гораздо серьезнее.

Напомним, в МИД РФ рассказали, как изменится мир после пандемии.