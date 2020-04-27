Мнение: Об Артеке

27.04.2020, 21:35, Разное

В Фейсбуке френдесса Ольга Галицкая пишет:

“Гуляли с одним режиссером-конкурсантом по чудесному летнему детскому лагерю, умилялись, как там все ухоженно, красиво. Спрашиваю, был ли он в детстве в пионерском лагере. Да, говорит, в Артеке. Страшно вспомнить. Я изумилась – это же мечта всех советских детей, а также их родителей! Рассказал, как его интеллигентные папа и мама радовались, что посылают сыночка во всесоюзную здравницу. А там – суровая дедовщина, ненависть и вражда всех национальностей, махровый разврат. Били евреев, чеченов, адыгов, таджиков, узбеков, татар, да всех били. Никакой тебе дружбы народов. Зато случались сеансы группового мастурбирования по вечерам. Ежедневная лагерная муштра не мешала “отдыху по интересам”. Короче, – подытожил: все начальные знания о пороках я получил там. Через две недели родители забрали домой, еле упросил”.

Интересный какой Артек! Как-то я со своей стороны “верю сразу и безоговорочно”. С детства ненавидел любые детские лагеря, хотя в отношении Артека было какое-то сомнение, типа “а вдруг? Ну не везде же тоска и беспредел?”

Когда проводил, еще будучи студентом, свои опросы отслуживших для исследования “дедовщины в армии”, меня поражало похожее: кого ни спросишь (а у меня были дембеля из всех родов войск, служившие и в Заполярье, и на Кубе, и в ГСВГ, и в Афганистане) – все рассказывают примерно одно и то же: муштра, вечные хозработы да дежурства по столовой, плюс фирменный армейский бардак. Но при этом все почему-то уверены, что “где-то там”, в каких-то неизвестных частях той же Советской армии, все по-другому: там боевая подготовка, все подтянуты, стреляют, лбом стены проламывают, словом, СПЕЦНАЗ.

Где спецназ? Какой спецназ? Был один респондент и из спецназа – тоже хозработы и дедовщина, техника полуразваленная – но и он был свято убежден, что “это просто мне не повезло, у нас спецназ был неправильный”.

А ведь на самом деле нет у нас никакого спецназа. И Артека тоже нет. И не было, увы.