 

Мнение: Новая власть официально всех обманула

27.04.2020, 21:30, Разное

Забавное от юриста Портнова, который спустя год понял, что Зеленский всех обманул.

Как будто это происходит в первый раз.
Как будто не обманывали своих избирателей Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович и Порошенко.
Никогда такого не было и вот опять.
Светлые эльфы поверили в нового мессию, а он оказался очередной олигархической пустышкой. Как тут не вспомнить Ленина с его сакраментальным изречением про глупеньких жертв обмана.
Но некоторым хотелось верить в лучшее, и не замечать характерных маркеров в окружении самого Зеленского, начиная с Коломойского. Ах, меня обманывать не трудно, я сам обманываться рад.
После очередного обмана, наступает горькое "как бы прозрение", что "и этот тоже не оправдал ожиданий", но вот в следующий раз нам точно повезет – главное разоблачить предыдущего кумира и воздвигнуть нового, пускай он теперь не играет фаллосом на рояле, а скажем собирает трипольские горшки…А нет, это уже было. В общем, надо придумать новый позитивный образ для "мудрого украинского народа".
Разумеется, в следующий раз выбирают новую олигархическую петрушку и через некоторый период времени начинают понимать, что принципиальной разницы между ней и "попередниками" нет.

Источник: Colonel Cassad



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