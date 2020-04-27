 

Нейробиологи: “Человеческий мозг может предсказывать будущее”

27.04.2020, 21:30, Разное

Нейробиологи из США провели исследование, в ходе которого установили, что человеческий мозг может предсказывать будущее. Специалисты изучили эти возможности, работая с пациентами, имеющими нарушения работы данного органа.
Сотрудники Калифорнийского университета, расположенного в Беркли, сумели доказать способность человеческого мозга предсказывать будущее, изучив людей с мозговыми нарушениями, такими, как дегенерация мозжечка и болезнь Паркинсона. Им удалось выяснить, что человек обладает некоторыми способностями к предвидению. Научные работники провели опыт, в котором задействовали людей, испытывающих трудности при построении логических цепочек. Участникам двух групп транслировали изображения квадратов разного цвета, и при появлении зелёного они должны были нажимать кнопку. О том же, что такая необходимость вскоре возникнет, указывала предупреждающая фигура белого цвета. При этом в одном случае картинки появлялись с равным интервалом, а в другом – в прерывистым темпе. Благодаря полученным данным, нейробиологи сделали выводы о ритмической синхронизации на уровне базальных ганглий и восприятии интервалов, основанных на предыдущем жизненном опыте.

Благодаря этому исследователи не только смогли документально подтвердить существование фундаментальной системы в мозге, но и выяснили, как на них повлиять. Это поможет в перспективе создавать методы лечения для пациентов с нарушением функций мозга. Кроме того, в ходе научной работы удалось установить, что “внутренняя GPS” напрямую связана со способностью абстрактного мышления.



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