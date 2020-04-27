При стрельбе в США погибли пять человек

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27.04.2020, 21:30, Новости дня

В результате стрельбы в американском штате Висконсин погибли пять человек, информирует телекомпания CBS. Тела жертв найдены в одном из домов в городе Милуоки.

Погибшим, по данным СМИ, от 14 до 41 лет, все они знакомы между собой. После сообщений о стрельбе полиция перекрыла несколько улиц в городе. Предполагаемый убийца задержан, мотивы его поступка выяснят правоохранительные органы, информирует ТАСС.

Ранее в Милуоки в результате стрельбы на территории пивоваренной компании MolsonCoors погибли шесть человек.



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