Хафтар объявил себя правителем Ливии

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27.04.2020, 21:30, Новости дня

Глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар выступил с обращением, в котором назвал недействительным ливийское политическое соглашение и объявил себя главой государства.

Он заявил, что соглашение по Ливии недействительно, в связи с чем он «принимает мандат ливийского народа» на управление страной. Он также сообщил об отсутствии полномочий у находящегося в Тобруке правительства, информирует The Libya Observer.

Информацию подтверждает The Libya Review.

«Ливийский народ решил, что политическое соглашение является частью истории. Мы принимаем то, что выбрал ливийский народ, и теперь наша армия будет впереди», – приводятся слова Хафтара.

Ранее российский МИД заявлял, что враждующие стороны в Ливии больше не соблюдают объявленное в январе перемирие, события в этой стране вызывают серьезную тревогу.



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