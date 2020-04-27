 

Блогер Snoreyn представил собственный реалистичный дизайн Sony PlayStation 5 и контролера DualSense

27.04.2020, 21:30, Разное

Блогер из Италии представил собственный реалистичный дизайн ожидаемой консоли Sony PlayStation 5 и контролера DualSense. Snoreyn показал видеоприставку, предложив несколько вариантов цветового исполнения.
В этом году любители компьютерных игр ожидают выхода нового поколения приставок. Очередную новинку готовят, как в офисе Microsoft, так и в компании Sony. При этом японский производитель ведёт более открытую рекламную компанию, временами дозируя поклонникам информацию. Уже известно, эпидемия коронавируса не повлияет на планы разработчика, и консоль, как и объявлялось ранее, должна появиться в продаже уже к зиме текущего года. При этом перенесённые массовые игровые мероприятия вынудили создателей устройства менять формат презентации и передвигать его на более ранний срок. Высока вероятность, что уже в мае потенциальные покупатели официально увидят приставку. Пока же им показали лишь контроллер управления DualSense, потерявший свои классические черты и ставший двухцветным.

В связи с этим блогер Snoreyn, специализирующийся на создании трейлеров, демонстрирующих будущие новинки, выпустил очередной ролик, представив PlayStation 5 и новый геймпад в новом дизайнерском оформлении. При этом известно, автор канала в видеохостинге YouTube обычно использует при разработке облика устройств имеющуюся официальную информацию и инсайдерские данные.

В новом материале он показал, как мог бы выглядеть DualSense, если бы производитель решил разнообразить палитру его оформления. Кроме того, автор представил и собственную версию игровой консоли. Блогер считает, она будет иметь цвет геймпада. Кроме того, окажется вертикальным девайсом с панельным исполнением.



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