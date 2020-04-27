В гостях у Дженнифер Лав Хьюитт: экскурсия по особняку актрисы в Лос-Анджелесе

27.04.2020, 21:20, Разное

Бывают дома, как у Кайли Дженнер, или Дрейка, или Криса Хемсворта, или Дженнифер Лопес, поражающие своей роскошью (не всегда равно вкусу) и размерами. А бывают куда более скромные (если так можно сказать о недвижимости за несколько миллионов долларов) варианты, но так как они принадлежат знаменитостям, их не менее интересно рассматривать. Например, актриса Дженнифер Лав Хьюитт недавно выставила на продажу свой дом в престижном районе Лос-Анджелеса, Пасифик-Палисейдс. Этот район отличает не свойственная самому городу тишина и умиротворенность, здесь “горы встречаются с морем”, вокруг – сплошь живописные пейзажи, а пляжи не отличаются многолюдством. Чтобы получить возможность поселиться в таком месте, нужны 4,2 миллиона долларов – именно столько стоит особняк Дженнифер.

Площадь недвижимости составляет 294 квадратных метра. В доме имеется четыре спальни, пять ванных комнат, причем одна из них – с большим панорамным окном, гостиная с камином, объединенная с кухней и столовой, гардеробная и терраса. На территории также расположен небольшой бассейн и гараж.