В приостановке экспорта российского зерна увидели выгоду для США

27.04.2020, 21:16, Новости дня

Нынешние неблагоприятные условия могут привести к тому, что покупатели во всем мире начнут еще активнее запасаться зерном, что на руку США, у которых самые большие запасы, пишет Bloomberg.

Рост спроса на зерно из-за рубежа «опустошает европейские запасы в очень неподходящий момент», так как сухость грозит всему региону неурожаем. Если ситуация в черноморском регионе еще больше ухудшится, то покупатели по всему миру начнут запасаться зерном еще активнее, передает RT.

«Вероятность такого сценария возрастает с учетом сегодняшней погоды. Среди крупных экспортеров самые большие запасы у США, и это будет способствовать росту американских продаж», – сообщил Андрей Сизов из аналитического центра «СовЭкон».

Старший экономист из Международного совета по зерну Эми Рейнольдс также отмечает, что запрет на экспорт зерна из РФ будет на руку таким конкурентам, как Евросоюз и США. Государственное агентство «ФрансАгриМер» уже в этом месяце повысило прогнозы по экспорту французской пшеницы за пределы ЕС до рекордного показателя для сезона – в первую очередь, за счет Египта, который сильно зависит от поставок зерна из Черноморского региона.

Bloomberg отмечает, что пока запасов пшеницы в мире достаточно.

«Однако из-за воспоминаний о дефиците продовольствия в прошлом сейчас возобновились дебаты о продовольственном национализме», – пишет автор статьи.

Ранее стало известно, что РФ приостановит вывоз зерна из страны до 1 июля во все страны, кроме ЕАЭС, так как 26 апреля нетарифная квота на экспорт зерна из страны в размере 7 млн тонн, установленная с 1 апреля 2020 года, была выбрана в полном объеме.