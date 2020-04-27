В ООН спрогнозировала сокращение 195 млн рабочих мест из-за пандемии

27.04.2020, 21:16, Новости дня

Во втором квартале 2020 года 195 млн рабочих мест могут быть сокращены в результате последствий пандемии коронавируса, говорится в «дорожной карте» ООН по социально-экономическим мерам для восстановления стран после пандемии.

«Кризис, вызванный COVID-19, ухудшает мировую экономику и повышает безработицу до исторических уровней. Этот кризис способен привести только во втором квартале 2020 года к сокращению 195 млн работников в пересчете на полную ставку», – цитирует документ ТАСС.

По мнению ООН сильнее всего кризис затронет малые и средние предприятия, фермерских работников, самозанятых, людей с посуточной оплатой, беженцев и трудовых мигрантов.

При этом воздействие будет неравным для мужчин и женщин. «В связи с уже существовавшим ранее гендерным неравенством женщины скорее столкнутся со сложностями при поиске новой работы или при попытке воспользоваться предпринимательскими возможностями во время восстановления экономики», – отмечают в организации.

«Восстановление экономики должно быть связано с защитой рабочих мест и работников, с обеспечением достойной занятости людей, защитой производственных активов и производственных единиц во время кризиса», – сказано в документе.

ООН также призывает правительства всех стран предпринимать срочные меры по созданию новой экономики и увеличению числа рабочих мест после коронавируса.