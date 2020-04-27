Подросший сын заставил Лопыреву высказаться о любви и жестокости

27.04.2020, 21:09, Разное

Чуть больше года прошло с того момента, как Виктория Лопырева стала мамой Марка Лионеля. Тема воспитания детей, любви и жестокости теперь для телеведущей очень актуальна.

В своем высказывании к трогательному снимку с малышом Лопырева говорит, ответственность за то, что понесет невинное дитя в этот мир, во многом зависит от родителей. Сравнивая ребенка с зеркалом, она утверждает, если «у него перед глазами не было здоровой модели поведения родителей», вырастая, он приумножает жестокость и склонность к насилию. Маленького человека нужно учить любви.

Комментируя скандал, вызванный некорректными словами Регины Тодоренко о насилии, Виктория Лопырева считает, ошибочной была сама попытка обсуждения «непопулярного мнения». Вместо этого необходимо, освещая факты позорной действительности, стремиться помогать тем, кто оказался в трудной ситуации.

Блогер уверена, что героями должны быть названы достойные люди. В качестве примера модель назвала Оксану Пушкину и команду центра помощи «Сестры».