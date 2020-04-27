Анонсировано обращение Путина к россиянам 9 мая

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27.04.2020, 21:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин 9 мая выступит с обращением к ветеранам и россиянам в связи с Днем Победы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков утвердительно ответил на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».

Ранее некоторые ТВ-каналы опубликовали программу, по которой в 9.00 будет показано обращение президента.

16 апреля  Путин поручил силовым ведомствам изменить график проведения парада Победы, отложив все мероприятия по случаю 75-летия Победы в связи с коронавирусом.



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