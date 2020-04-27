Число госпитализированных с пневмонией в Москве за неделю возросло на 70%

27.04.2020, 21:08, Новости дня

Число жителей Москвы, госпитализированных с пневмонией, выросло за последнюю неделю на 70%. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова на телеканале «Россия 1».

«Количество госпитализированных с пневмонией за эту неделю увеличилось на 70%, поэтому говорить сейчас о том, что мы имеем какое-то снижение либо улучшения динамики – у нас не проходит. Пока мы видим достаточно динамичный рост, что не может не вызывать у нас определенную тревогу», – передает ТАСС слова Раковой.

По ее словам, для пациентов с коронавирусом в Москве увеличат число коек до 28 тыс. в ближайшие дни. На данный момент «больше 20 тыс. коек непосредственно занято на прием больных с коронавирусной инфекцией».

Ранее власти Москвы опровергли заявления о переполненности больниц и объяснили порядок госпитализации больных коронавирусом.