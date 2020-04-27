Маковецкий о скандале вокруг сериала “Зулейха открывает глаза”: Чувства истинно верующих оскорбить нельзя

27.04.2020, 21:06, Разное

Картина, основанная на одноименном романе писательницы

Гузель Яхиной о раскулачивании татарских деревень в 30-е годы прошлого века,

наделала много шума в сети. Например, депутат Государственной думы Сергей

Гаврилов написал обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить ленту.

Избранник народа считает, что сериал

“Зулейха открывает глаза” оскорбляет чувства верующих. Гаврилов обратил внимание на то, что в теленовелле упоминаются имена известных мусульманских деятелей, что, по его мнению, неприемлемо.

Также общественность возмутила интимная сцена в мечети. За

откровенный эпизод от режиссера картины Егора Анашкина требуют извинений. Между тем артист Сергей Маковецкий, сыгравший в сериале “Зулейха

открывает глаза” ссыльного доктора, уверен, что чувства истинно верующих нельзя оскорбить фильмом, сообщает РБК.

Сериал “Зулейха открывает глаза” повествует об

овдовевшей женщине, которую отправляют в ссылку после раскулачивания. Главную роль в

скандальной картине исполнила Чулпан Хаматова. Актриса уже пожаловалась на травлю

в Сети. Сериал “Зулейха открывает глаза” можно смотреть онлайн на

официальном сайте телеканала “Россия 1”.