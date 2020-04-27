 

Маковецкий о скандале вокруг сериала “Зулейха открывает глаза”: Чувства истинно верующих оскорбить нельзя

27.04.2020, 21:06, Разное

Картина, основанная на одноименном романе писательницы
Гузель Яхиной о раскулачивании татарских деревень в 30-е годы прошлого века,
наделала много шума в сети. Например, депутат Государственной думы Сергей
Гаврилов написал обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить ленту.

Избранник народа считает, что сериал
“Зулейха открывает глаза” оскорбляет чувства верующих. Гаврилов обратил внимание на то, что в теленовелле упоминаются имена известных мусульманских деятелей, что, по его мнению, неприемлемо.

Также общественность возмутила интимная сцена в мечети. За
откровенный эпизод от режиссера картины Егора Анашкина требуют извинений. Между тем артист Сергей Маковецкий, сыгравший в сериале “Зулейха
открывает глаза” ссыльного доктора, уверен, что чувства истинно верующих нельзя оскорбить фильмом, сообщает РБК.

Сериал “Зулейха открывает глаза” повествует об
овдовевшей женщине, которую отправляют в ссылку после раскулачивания. Главную роль в
скандальной картине исполнила Чулпан Хаматова. Актриса уже пожаловалась на травлю
в Сети. Сериал “Зулейха открывает глаза” можно смотреть онлайн на
официальном сайте телеканала “Россия 1”.



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