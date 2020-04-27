 

Пьяный водитель “улетел” в кювет за рулем пассажирского автобуса

27.04.2020, 21:06, Разное

Водитель пассажирского микроавтобуса вылетел в кювет под Уфой. В результате машина перевернулась, сообщает ToDay News Ufa.

Инцидент произошел утром 27 апреля в поселке Октябрьский, когда 41-летний шофер и его 33-летний пассажир возвращались с кладбища. После происшествия стало известно, что водитель был пьян. Тем не менее, в результате аварии никто чудом не пострадал.



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