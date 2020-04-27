С низким риском развития рака яичников связали кормление грудью

27.04.2020, 21:05, Новости дня

Международная группа ученых во время нового исследования обнаружила, что женщины, которые кормят малышей грудью, способны снизить риск развития рака яичников на 25%.

Во время исследования обнаружилось, что степень снижения риска возникновения рака напрямую зависит от того, как долго женщина кормит ребенка грудью. В исследовании специалистов приняли участие 9973 женщин с раком яичников, а также 13 843 здоровых девушек в роли контрольной группы.

Обнаружилось, что на 24% риск развития рака яичников снизился у женщин, которые кормили грудью. У тех девушек, которые кормили малышей грудью в течение двух-трех месяцев, риск развития рака яичников также уменьшился на 18%. По словам ученых, польза от грудного вскармливания может длится еще 30 лет после его завершения.