El País – «над Украиной навис призрак банкротства» — Зеленский попросил помощи у Европы

27.04.2020, 21:00, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский в статье для El País призвал Европейский союз, МВФ и Всемирный банк не «рисковать жизнями миллионов людей» и оказать стране финансовую помощь. Глава государства отметил, что за время пребывания у власти он провёл больше реформ, чем любое предыдущее правительство страны, и во многом благодаря поддержке международных партнёров.



Reuters

Отсутствие успехов Украины в отказе от сырьевой экономики, зависимость от внешних рынков и многолетнее откладывание экономических реформ поставили страну перед лицом очередного экономического кризиса, пишет президент страны Владимир Зеленский в статье для El País.

По словам лидера государства, без финансовой поддержки Международного валютного фонда, Всемирного банка и других партнёров, в которой «остро нуждается страна», а также без «готовности помочь в проведении реформ» над страной навис «призрак банкротства», который грозит «погрузить Украину в нищету».

Зеленский предрекает, что процесс восстановления страны после банкротства будет «долгим и трудным», а значит нельзя «рисковать жизнями миллионов людей», что, в свою очередь, означает необходимость финансовой помощи МВФ и Всемирного банка.

При этом Зеленский настаивает, что почти за год пребывания у власти он провёл больше реформ, чем любое предыдущее правительство страны. Президент отмечает, что за это время его правительство построило антикоррупционную систему, реформировало финансовую систему, модернизировало и усовершенствовало законодательную базу, приступило к реформам правоохранительной и инвестиционной деятельности.

Кроме того, парламент недавно проголосовал в пользу «двух исторических решений»: защиты банковской системы от олигархов и открытие рынка земли. По словам Зеленского, скорое вступление этих законов в силу «является хорошим примером того, как МВФ, Всемирный банк и другие международные партнёры Украины демонстрируют свою готовность работать со страной для достижения общего процветания для всех украинцев».

Президент также указал на свои успехи в вопросе взаимоотношений с Россией. В частности, ему удалось начать диалог с Кремлём, освободить 131 соотечественника, вернуть конфискованные суда, обеспечить транзит газа через территорию страны, а также провести встречу лидеров в «нормандском формате».

Зеленский поблагодарил своих коллег из Франции и Германии за поддержку в этом процессе, но подчеркнул, что и в дальнейшем без неё не обойтись, в том числе в вопросе антироссийских санкций.

Тем не менее Зеленский уверен: «Украина — это не только страна, которая просит о помощи». Так, она помогла 25 странам эвакуировать своих граждан из Китая и направила в Италию гуманитарную помощь — антисептики и медицинский спирт.

«Пока я буду президентом, Украина будет надёжным международным партнёром во всех отношениях. Моя цель — построить сильную, демократическую и процветающую Украину, потому что мой народ заслуживает лучшей жизни», — пишет президент Украины в статье для El País.