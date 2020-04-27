 

Коронавирус в Италии. Суточные потери выросли, число пациентов в реанимациях упало ниже 2 тыс.

27.04.2020, 20:53, Новости дня

В Италии продолжает падать количество госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией, однако суточные потери остаются высокими. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте министерства здравоохранения страны.

Так, за последние 24 часа скончалось 333 пациента с коронавирусом (на 73 больше, чем накануне), общее количество жертв эпидемии достигло 26 977 человек.

Выздоровело, по данным ведомства, 66 624 человека (из них 1696 – за последние сутки).

Продолжает болеть 105 813 человек (-290): в терапевтических отделениях лечение проходит 20 353 пациента (-1019), в отделениях интенсивной терапии – 1956 (-53). Еще 83 504 инфицированных лечатся в домашних условиях (+782).

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Италии с учетом умерших и выздоровевших составляет 199 414 человек (+1739). Это третий показатель в мире после США и Испании.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 27 апреля коронавирусной инфекцией заразились 3 млн человек, из них 208 тыс. умерли, 876 тыс. выздоровели, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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