Полиция сообщила о подозрении уволенному замглавы КГГА Слончаку

27.04.2020, 20:53, Новости дня

Полиция сообщила о подозрении уволенному заместителю главы Киевской городской государственной администрации Владимиру Слончаку. Об этом говорится на сайте Нацполиции Украины.

“По согласованию с Киевской местной прокуратурой №9 мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы”, – говорится в сообщении полиции.

Вечером 26 апреля в центре Киева полиция остановила Mercedes за незначительное нарушение Правил дорожного движения, однако ситуация перешла в конфликт. В автомобиле находились Слончак и депутат Киевсовета Людмила Костенко.

На видео, которое, по всей видимости, было снято на нагрудную камеру полицейского, видно, что в начале конфликта Слончак пытался выяснить, почему остановили автомобиль. Ему объяснили, что водитель забыла включить фары. Слончак начал возмущаться, что полицейские якобы не останавливали другие автомобили, показывал свое удостоверение и приглашал в КГГА. “Ты не быкуй, бл…дь! Че ты вы…бываешься?” – кричал чиновник полицейским. Они просили снизить тон. В какой-то момент конфликта один из правоохранителей крикнул Слончаку: “Чего кричать?” – “Ты на меня голос не повышай!” – ответил Слончак и толкнул полицейского, тот толкнул чиновника в ответ. “Ты на кого руку поднял? Ты че?” – закричал Слончак. После этого полицейские сообщили, что Слончак задержан.

Национальная полиция открыла уголовное производство по факту нападения заместителя главы КГГА на правоохранителя. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Мэр Киева Виталий Кличко сегодня в ходе брифинга заявил, что уволил своего заместителя.

Слончак утверждает, что не нападал на патрульных, а “полиция вызывающе превышала свои полномочия”.