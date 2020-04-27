 

В Британии за сутки от коронавируса умерло 360 человек. Это минимум за четыре недели

27.04.2020, 20:53, Новости дня

За прошедшие сутки в больницах Великобритании от коронавируса скончалось 360 пациентов, сообщает телеканал Sky News.

Это наименьшие суточные потери с 30 марта, когда было подтверждено 180 смертей. Общее количество жертв эпидемии, таким образом, достигло 21 092 человек.

По информации телеканала, среди умерших за последние 24 часа пациентов был 29-летний мужчина без сопутствующих заболеваний.

Публикуемая британскими властями статистика учитывает только умерших в больницах; информация о скончавшихся вне больниц (например, в домах престарелых) будет уточняться позже.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 27 апреля коронавирусной инфекцией заразилось 3 млн человек, из них 208 тыс. умерли, 876 тыс. выздоровели, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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