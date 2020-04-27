Профессиональный медиатор рассказала, как правильно вести спор с выгодой для обеих сторон

27.04.2020, 20:53, Разное

Споры между людьми возникают часто, и причинами их появления могут быть совершенно разные поводы. Профессиональный медиатор рассказала, как правильно вести диалог, доказываю свою правоту, чтобы обе стороны оказались в выигрыше.

В настоящий момент, пояснила Лариса Арсланова, всё чаще для урегулирования споров приглашается медиатор. Нередко эти люди обладают юридическим образованием, чтобы решать более важные вопросы, не доводя дело до суда, ведь полноценный процесс может быть затратным и длительным. Специалист отмечает, известно, во время ссоры каждый пытается доказать свою точку зрения, лишив оппонента всех шансов, но победа одного из спорщиков в профессиональной среде не является правильным завершением конфликта. Необходимо суметь досконально разобраться в вопросе и выбрать вариант, который подойдёт обойм сторонам. Такой сценарий называется “Выигрыш – выигрыш”. При его реализации каждый будет удовлетворён и спор окажется полностью исчерпан. Если же действия медиатора не позволяют достичь этих условий, один из клиентов станет проигравшим, что неправильно.

Как отметила специалист, стороны конфликта чаще всего не видят, что у него есть сценарий разрешения, устраивающий двоих людей, просто в ходе эмоционального разговора и проявления эгоизма никто не стоит логические цепочки. Чаще всего, можно найти выход из ситуации, не дав ей развиться ещё сильнее.