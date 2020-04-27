 

Посольство КНДР в РФ выступило с заявлением о Ким Чен Ыне

27.04.2020, 20:53, Новости дня

Северокорейский лидер Ким Чен Ын дарит надежду и оптимизм своим согражданам во время бушующего в мире кризиса, говорится в заявлении посольства КНДР в Москве.

«Собственно, земной шар, как говорится, подвергается эрозии из-за усугубляющейся тревоги за судьбу как нынешнего, так и будущего времени. Но есть такой очаровательный лидер, который приносит людям надежду и оптимизм. Это не кто иной, как председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын», – передает ТАСС текст заявления северокорейского диппредставительства в Москве по случаю 4-й годовщины председательства Ким Чен Ына в Трудовой партии Кореи (ТПК).

«Он, пользующийся глубоким доверием и почтением со стороны своего народа, общепризнан как Человек мира и за пределами Кореи, даже во враждебных государствах», – говорится в сообщении.

Заслугой Ким Чен Ына названа активизация диалога КНДР с США, Южной Кореей и Россией. Подчеркивается, что он «вписывает новые страницы в историю межкорейских, корейско-американских, корейско-китайских, корейско-российских отношений».

«Незыблемость его самостоятельного убеждения, смелость принимаемого им решения, широкая душа в общении, незаурядность дипломатической находчивости, благородство его личных качеств владеют сердцами каждого», – отметили в посольстве.

Напомним, в мировых СМИ ранее появились утверждения о якобы смерти Ким Чен Ына. Ряд изданий сообщали о серьезных проблемах со здоровьем у лидера КНДР. В Пхеньяне подчеркивали, что эта информация является ложной и злонамеренной, а СМИ КНДР выпустили сообщения, что северокорейский лидер работает с документами.

Газета ВЗГЛЯД анализировала слухи о кончине Ким Чен Ына, а также писала о том, что его преемницей может стать женщина.



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