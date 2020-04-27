 

В Подмосковье собрались продлить режим самоизоляции на майские праздники

27.04.2020, 20:53, Новости дня

Самоизоляция и пропускной режим необходимо сохранить в Подмосковье в том числе на майские праздники, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Хочу снова рассказать вам, как мы справляемся с коронавирусом и где сегодня находимся. Ситуация по-прежнему сложная. Каждый день врачи выявляют сотни новых случаев, а общее число заболевших достигло 10 тыс. Это значит, что самоизоляция, пропускной режим, ограничительные меры нужны и дальше, в том числе и на майские праздники», – передает его слова ТАСС.

Ранее власти Москвы заявили, что не видят основания для снятия ограничений после майских праздников.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в то же время допустила, что после 12 мая можно будет постепенно снимать режим самоизоляции.



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