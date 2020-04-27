 

В Госдуме предложили признать пандемию обстоятельством непреодолимой силы

27.04.2020, 20:53, Разное

Ольга Епифанова предложила Госдуме признать пандемию обстоятельством непреодолимой силы. Зампредседателя межфракционной комиссии по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса отметила, такая дискуссия необходима.
В настоящий момент в РФ реализуют меры по противодействию распространения коронавируса. В связи с введением карантина и режима самоизоляции субъекты предпринимательства терпят убытки. Правительство уже разработало и реализует план по поддержанию представителей бизнеса, оказавшихся в безвыходной ситуации, но многие констатируют, даже с этой помощью малый и средний бизнес находится в сложной ситуации. Ольга Епифанова получила письмо от коллегии адвокатов, в котором излагаются дополнительные действия в сложившихся условиях. В настоящий момент чиновница уже изучила содержание послания и убедилась в его своевременности, а потому направила Госдуме на рассмотрение.

Вице-спикер ГД предложила Премьер-министру Михаилу Мишустину ознакомиться с предложениями, в том числе и с просьбой признать пандемию обстоятельством непреодолимой силы. Она отметила, новый статус COVID-19 наверняка вызовет дискуссию среди народных избранников и министров, но это вопрос нужно поднимать и рассматривать.



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