Дату релиза The Last of Us Part II раскрыли после масштабной утечки спойлеров

27.04.2020, 20:50, Новости дня

Компания Sony объявила даты релиза одних из самых ожидаемых игр года: постапокалиптического боевика The Last of Us Part II (в РФ будет издаваться под названием “Одни из нас: Часть II”) и самурайского экшена Ghost of Tsushima (“Призрак Цусимы”). Выход первого эксклюзива для PlayStation 4 назначен на 19 июня, второго – на 17 июля.

Официальные сроки релиза были озвучены вскоре после масштабной утечки по The Last of Us Part II. Неизвестный создал на YouTube канал The Last of Us 2 Leaks, куда загрузил видео с геймплеем, меню со списками уровней и кат-сценами, в которых раскрываются детали сюжета. Администрация сервиса оперативно удалила ролики, однако спойлеры успели разлететься по Сети.

Первоначально выход сиквела хита от студии Naughty Dog планировался на 21 февраля, но позднее был перенесен на 29 мая. Ранее в этом месяце вторую часть игры про приключения Элли и Джоэла и вовсе отложили на неопределенный срок – из-за желания издателей лучше скоординировать стратегию релиза в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

“По мере того, как команды разработчиков в Sony Interactive Entertainment и Worldwide Studios подходят к завершающим этапам работы и перестраиваются в условиях пандемии COVID-19, мы вынуждены адаптироваться к новой реальности и постоянно меняющимся обстоятельствам, – написал в открытом письме глава SIE Worldwide Studios Хермен Хюльст. – В связи с этим мы считаем важным поделиться с игроками PlayStation обновленной информацией о выходе наших эксклюзивов на PlayStation 4”

“Мы видим, что ситуация на мировом рынке распространения игр стабилизируется, так что премьера игры ‘Одни из нас: Часть II’ состоится 19 июня, – объявил он. – Вслед за этим 17 июля в продажу поступит ‘Призрак Цусимы'”.

