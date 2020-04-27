Семейный праздник привел к резкому скачку заражений COVID-19 в Карелии

27.04.2020, 20:50, Новости дня

Резкий скачок заболеваемости коронавирусом произошел в Карелии. В минувшую субботу выявлено сразу 12 случаев, еще 6 зарегистрировали за последние сутки. Среди заболевших есть и дети, и пенсионеры. При этом 16 человек — из одного круга контактов.

Теперь ситуацией с резким ростом заражений займутся правоохранительные органы. Роспотребнадзор уже подготовил документы для следственного управления. Затем будет дана оценка сложившейся ситуации, — заявил Людмила Котович, врио главы Управления Роспотребнадзора по Карелии.

Как уточняет ГТРК "Карелия", группа граждан нарушила режим самоизоляции, несмотря на регулярные предупреждения, что сейчас не время для больших семейных праздников с приглашением гостей. Возникли контакты с тремя уже имеющими диагноз коронавируса. В результате девятнадцать человек заражены, в частности, дети и пенсионеры. Не исключено, что позже возникнут новые заболевшие все из того же круга общения, подчеркнула глава ведомства Людмила Котович.

По состоянию на 27 апреля в Карелии зарегистрировали 62 случая коронавируса. Актуальную информацию опубликовали в официальной группе правительства. За сутки Covid-19 подтвержден еще у шести человек.

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ГТРК "Карелия"