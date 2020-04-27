Мнение: Высота второй волны эпидемии, цена одного дня карантина и утроение продаж имбиря

27.04.2020, 20:45, Разное

1. Главный страх человечества в настоящий момент — это новый всплеск эпидемии спустя недолгое время после окончания нынешних карантинных мер, уже следующей осенью или зимой. Большинство вирусологов считает, что коронавирус уймётся только после того, как 70% населения планеты переболеет и приобретёт иммунитет. Но есть и более оптимистичные взгляды на вторую волну эпидемии:

https://lenta.ru/news/2020/04/24/virusolog_vrach/

Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова Виталий Зверев исключил риск ещё одной пандемии коронавируса. Об этом он рассказал на совещании с вице-премьером России Татьяной Голиковой, передает РИА Новости.

Вирусолог заявил, что не ожидает большого числа заразившихся коронавирусом в мире в будущем, так как у 15-20 процентов населения Земли выработается иммунитет. По его словам, в странах, которые постепенно выходят из карантина, иммунитет появился у пятой части граждан.

«Поэтому, когда пугают, что у нас опять будет такой высокий подъем заболеваемости, мне кажется, этого не надо бояться, все-таки такого, что было, сейчас не случится», — подытожил он.

Главная проблема, пожалуй, в том, что пока в одних странах (Китай, Южная Корея) эпидемия практически побеждена, в других она в самом разгаре, а где-то только начинается. Это значит, что полностью ограничения в этом году вряд ли будут сняты, как минимум, в отношении передвижения по миру.

Также я не вполне понимаю, как появится иммунитет у 15-20 процентов населения Земли. Это что же, в России коронавирусом должны переболеть 20-30 млн человек? Меня такая перспектива не радует.

2. Глава Минэкономразвития оценил те потери, которые ежедневно несёт российская экономика из-за карантинных мер:

https://tass.ru/ekonomika/8330241

Экономика РФ теряет около 100 млрд рублей ежедневно из-за ограничений, связанных с пандемией нового коронавируса. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в интервью программе “60 минут” на телеканале “Россия-1”.

“Мы в потерях ВВП теряем по всей стране около 100 млрд рублей в день, и это очень большие потери, которые мы несем”, – сказал он.

“Мы, конечно, ждем, что те инвестиции, которые в больницы происходят сейчас, в здравоохранение, это ведь тоже инвестиции в экономику”, – отметил глава МЭР.

Таким образом, если верить министру, с начала карантина в конце марта Россия потеряла около трёх триллионов рублей. Может быть, немного меньше, так как карантин вводился постепенно, и в некоторых регионах позже.

3. Продажи имбиря в России выросли втрое, по сравнению с апрелем прошлого года:

https://retailer.ru/prodazhi-imbirja-v-rossii-vyrosli-vtroe/

На самом деле, пожалуй, не так уж и много россиян ринулись за этим якобы чудодейственным лекарством против коронавируса. Во-первых, речь идёт о продажах в денежном выражении, а цены на имбирь выросли, а во-вторых, многие покупали имбирь впрок, и наверняка это были прежде всего те, кто и так его раньше потреблял.