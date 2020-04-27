«Слезы на глазах от тотальной показухи» – врачи в РФ жалуются на нехватку средств защиты

27.04.2020, 20:40, Разное

“Лучше маску клоуна надеть”

На прошлой неделе российские и белорусские врачи выложили в открытый доступ «Список памяти» – документ, в который заносятся имена медработников, погибших от COVID-19. На сегодняшний день в нем числится 69 имен врачей, медсестер, санитарок, лаборантов и других медработников из РФ и Белорусии. Почти ежедневно появляются новости о вспышках заражения в стационарах по всей стране — так, на прошлой неделе заболели 75 пациентов и 16 сотрудников ЦГКБ №1 в Екатеринбурге. Медики не сомневаются: все дело в дефиците средств индивидуальной защиты (СИЗ), которых остро не хватает даже в столичных больницах. Более того, даже при появлении характерных симптомов медперсонал далеко не всегда может рассчитывать на тестирование и компьютерную томографию.

«6 апреля после очередного дежурства почти вся наша бригада 3 человека из 4, свалилась с температурой, на просьбу руководства провести тестирование на COVID19, нам было сказано: “Сидите дома тихо, лечитесь и не отсвечивайте, никаких тестов мы вам делать не будем”. 24 апреля я сделала КТ легких в платном медицинском центре за свои собственные деньги, на которой у меня диагностировали двустороннюю пневмонию. Из нашей бригады еще у двух медсестер поставлен такой же диагноз. Слезы на глазах от тотальной показухи руководства Балашихинской больницы, что у нас все хорошо, что есть все средства защиты, что заболевшим сотрудникам оказывается вся необходимая медицинская помощь!», – пишет на своей странице в Facebook медсестра Балашихинской областной больницы Оксана Братищева.

«Челябинск. Такую защиту от COVID-19 нам дают… У всех такая? Может лучше маску клоуна надеть?», – пишет медик Евгений Василенко под фотографией самодельной маски из салфеток и скотча.

«Нас ничем не обеспечивают, скорая ездит в марлевых повязках. Не было выделено никаких дополнительных бюджетов, все в рамках кассового плана, который был заложен еще в том году. Противочумные костюмы 2 класса защиты просто не купить, обычный костюм врача-инфекциониста из ламинированной нетканки в дефиците. Защитные костюмы для нашей больницы шьет моя родственница, главврач купил ткань, я оплачиваю ее работу. Даже респираторы ffp2 и 3 тоже не были заложены в бюджет, кто хочет жить, достает их сам. Один респиратор стоит от 250 до 950 рублей», – сообщил MedPortal врач одной из пермских больниц.

В закрытых группах медики публикуют фото самодельных защитных костюмов и делятся лайфхаками: например, использовать мусорные пакеты вместо бахил и стерилизовать одноразовые маски с помощью кварцевой лампы.

На прошлой неделе сотрудники петербургского госпиталя ветеранов войн обратились с коллективным письмом к губернатору города Александру Беглову, в котором жалуются, что в отделениях больницы у медиков нет средств индивидуальной защиты. Медики также указали на то, что хотя их больница принимает пациентов с COVID-19, у нее до сих пор нет соответствующего статуса. Это значит, что медперсонал не получит ни положенных в таких случаях выплат, ни компенсаций в случае болезни и смерти.

Обращение медиков опубликовала на своей странице Вконтакте глава одного из муниципальных округов Нэлли Вавилина. Позже появилась информация о том, что больнице выдали СИЗ, а сам стационар закрывают на санобработку. Но, по словам медиков, средства защиты так и остались в нераспечатанных коробках, а врачи продолжают работать в строительных очках и прозрачных тонких костюмах, купленных на свои деньги.

“Как будто на стройке малярами работаем, а не в больнице с патогеном 2 класса”, – грустят врачи.

“Это какая-то круговая порука”

Блогер Илья Варламов провел собственное расследование и пообщался на своем Youtube-канале с медиками в разных регионах страны. Выводы неожиданные и в то же время тревожные: больницы не обеспечиваются средствами защиты в том числе из-за того, что врачи боятся попросить о помощи. Медики предпочитают обращаться за помощью к благотворительным фондам и волонтерам, но только не в структуры Минздрава. Варламов сообщил, что на своей странице в Facebook он призвал врачей сообщить о проблемах, с которой сталкиваются больницы в разных регионах страны во время пандемии, но сделать это открыто. Абсолютное большинство врачей написали об острой нехватке СИЗ, но попросили не раскрывать их имена.

«Мы часто оказываемся в ситуации, когда врач оказывается крайним, потому что есть распоряжения сверху, которые надо выполнить, а если ты их не выполнил, потому что у тебя банально нет перчаток, то ты сам дурак и сам виноват. Это какая-то круговая порука: все друг друга обманывают и все друг друга убеждают, что у нас все хорошо», заявила онколог-химиотерапевт клиники «Луч» Полина Шило. По ее словам, медики предпочитают молча терпеть и не обращаться к чиновникам в том числе из-за страха быть уволенными. Но сейчас другая ситуация, и если каждый врач сейчас вслух расскажет о том, что чего не хватает в его конкретной больнице, никаких репрессий не будет.

«Я и в самом деле предлагаю попробовать такой флешмоб с хэштегом #унастожепроблема. Кто готов написать пост о том чего в клинике не хватает с таким вот хэштегом и затегать троих друзей?, – написал на своей странице в Facebook исполнительный директор фонда «Не напрасно» Илья Фоминцев. – Проблемы – это нормально. Никто не может быть идеальным. И если о них не говорить ну никогда вы их не решите».