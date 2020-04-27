Мнение: Дешевый пиар на труде врачей

27.04.2020, 20:31, Разное

Я не понимаю, как сегодня можно использовать эту тему ради собственной выгоды? Как вообще людям в головы приходят такие вещи, когда ситуация с коронавирусом уже давно перестала быть шуткой и инструментом стеба?





Мы уже привыкли к слету вечно недовольных и неустроенных на все, что хоть немного неровно лежит. Они не разбираются в ситуации до конца, не дослушивают и не берут в расчет мнения других сторон, выдирают из контекста то, что им выгодно, а потом трубят в трубы, тщательно проработанные годами непрерывной практики.

А уж сколько набралось таких диванных экспертов по медицине, когда в мире объявили о пандемии короавируса… Чтобы не сбиться со счета, расскажу вам сразу об одном из последних прецедентов.

В больнице в Брянской области на днях объявили карантин. Ситуация для теперешних времен обыкновенная — у пациента медучреждения нашли коронавирус, а двум врачам, которые в этот момент находились на смене и контактировали с больным, пришлось остаться в больнице, чтобы вдруг не вынести заразу вовне.

Спустя некоторое время анализы врачей показали отрицательный результат на COVID-19, однако их решили подержать в стационаре еще немного — на всякий случай.

Один из докторов возмутился тем, что изоляции подверглись всего дав человека из всех медиков больницы, и решил объявить голодовку и записать об этом видео. Возможно, именно слово «голодовка», так знакомое сотрудникам ФБК, приманило на свежие «плохие» новости самого Навального.

Только он зачем-то решил солгать, сообщив своим подписчикам о плохих условиях содержания брянских докторов в стационарах — эту информацию уже опровергли сами медики.

Кроме того, на момент выхода «реакции» Навального, всех докторов уже отпустили по домам.

Ну, конечно, зачем нам истории с хорошим концом? Нужно больше жести, да еще и лживой!