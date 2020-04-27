ВОЗ оценила подход США к борьбе с коронавирусом

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27.04.2020, 20:30, Новости дня

Подход США к борьбе с распространением коронавируса основан на научных знаниях, это должно привести к сокращению воздействия COVID-2019 на жизнь людей, сообщил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Мы знаем, что у США есть национальный поэтапный план. Он был четко изложен. Речь идет о социальных мерах, мерах в области здравоохранения, есть конкретные параметры отслеживания траектории укрепления потенциала системы здравоохранения. Это комплексный процесс принятия решений. Мы видим, что эти рамки существуют и что этот план основан на научных знаниях», – передает его слова ТАСС.

Он выразил уверенность, что правительство и американский народ справятся с поставленными задачами по борьбе с коронавирусом, найдя успешное решение, которое поможет сократить воздействие инфекции на жизнь людей.

«США – большая страна, там сложная ситуация, разный уровень урбанизации, и эпидемия находится на разных этапах в разных штатах. Для борьбы с распространением заболевания полностью задействована система здравоохранения, ведущие специалисты вносят свой вклад в решение проблем», – сообщил Райан.

Между тем, число умерших в США, у которых выявили коронавирус, составило 55 тыс. 118 человек, информирует университет Джонса Хопкинса. По его данным, всего в США около 973 тыс. случаев заболевания. Выздоровели более 107 тыс. человек, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в общей сложности на смягчение экономических последствий вспышки коронавируса в США власти Соединенных Штатов могут потратить около 6 трлн долларов.



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