 

Глава Boeing дал прогноз о будущем авиаперевозок после пандемии

27.04.2020, 20:30, Новости дня

Пассажирские авиаперевозки могут вернуться на уровень 2019 года через два или три года, такое мнение выразил генеральный директор американской авиастроительной корпорации Boeing Дэвид Кэлхун на ежегодном собрании акционеров, информирует The Seattle Times.

«Мы ожидаем, что, для того чтобы поездки вернулись на уровень 2019 года, понадобится два или три года, а также еще несколько лет, чтобы возобновилась тенденция долгосрочного роста в этой сфере», – приводит его слова ТАСС.

Кэлхун отметил, что когда рынок авиаперевозок вернется в стабильное состояние, он «будет меньше, а нужды клиентов будут другими».Глава Boeing заявил, что «пройдут годы», прежде чем компания возобновит выплату дивидендов.  

Напомним, авиаконцерн Boeing временно прекратил выплату дивидендов своим акционерам на фоне финансовых потерь, вызванных пандемией нового коронавируса.



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