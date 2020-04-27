Подросшая дочка Кети Топурии становится точной копией матери

27.04.2020, 20:30, Разное

Певица Кети Топурия показала поклонникам фотографию дочки Оливии, которой 4 года. Девочка, отмечают поклонники, растет точной копией знаменитой матери.

На официальной страничке Instagram Кети Топурия показала свою четырехлетнюю дочь Оливию. Родила звезда ее в браке с Львом Гейхманом, бизнесменом. После расставания родителей Оливия осталась с матерью и подружилась с ее новым возлюбленным.

Подписчикам сразу понравилась фотография дочери Кети Топурии. Они написали певице, что ее малышка невероятно красивая и точная копия матери. Также фолловеры отметили необычный цвет волос Оливии и назвали ее “куколкой” и “сладкой девочкой”.