В Москве не увидели оснований для снятия ограничений после майских праздников

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27.04.2020, 20:30, Новости дня

Власти Москвы не видят основания для того, чтобы после майских праздников снимать ограничения, смягчение мер возможно лишь после изменения динамики в лучшую сторону, сообщил начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков.

«Смягчение мер возможно только после изменения динамики по заболевшим в лучшую сторону, но пока мы находимся в стадии роста количества больных коронавирусом», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что сейчас в Москве зафиксировано более 45 тыс. случаев заражения, ежедневно это число растет.

Данчиков добавил, что за выходные в Москве полицейские составили почти 3 тыс. протоколов в отношении находившихся на улице без разрешенных оснований граждан.

«За выходные сотрудниками полиции было составлено 2 тыс.899 протоколов в отношении граждан, находившихся на улице без разрешенных указом мэра №12-УМ оснований», – сказал Данчиков.

По его словам, проблема должного уровня ответственности среди части граждан сохраняется.

«Каждый день фиксируются нарушения горожанами правил социального дистанцирования, запрета на нахождение детей, их родителей на детских и спортивных площадках, люди продолжают выходить на улицы города без каких-либо веских причин. К сожалению, граждан не останавливают публично озвучиваемые СМИ цифры, которые свидетельствуют о резком увеличении летальных случаев в Москве, имевшее место в минувшие три дня», – сказал Данчиков.

Всего, по его словам, с момента введения ограничений составили более 27 тыс. протоколов против граждан, которые находятся на улице без веских оснований.

«Все меры, введенные в городе, носят системный характер и направлены на локализацию вируса. Наша основная задача сейчас – не дать вирусу распространяться. На примере других стран хорошо видно, насколько резко происходит этот скачок, и какая непосильная нагрузка ложится на плечи медицинских работников. Мы просим москвичей внимательней относиться к себе и близким, не выходить без острой необходимости из дома и соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора», – сообщил Данчиков.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что после 12 мая можно будет постепенно снимать режим самоизоляции, но только если россияне будут сохранять ограничения.



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