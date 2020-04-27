Избегать роскоши, уважать допрашиваемых и беречь ценности при обыске: что предлагает МВД в кодексе этики полицейских

27.04.2020, 20:25, Новости дня

В МВД России разработали кодекс этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел. Текст кодекса опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, до 11 мая он будет открыт для обсуждения общественностью.

В списке этических норм и требований к служебному поведению полицейских предлагается следующее:

Соблюдать функциональность, скромность и чувство меры

‎при оформлении служебного кабинета, избегать использования предметов роскоши;

Сохранять выдержку и достоинство, контролировать свое эмоциональное состояние, в том числе при провоцировании правонарушителями конфликтной ситуации;

Доброжелательно, убедительно и ясно разъяснять правонарушителю неправомерность его действий, без нравоучений, со ссылкой на соответствующие нормативные правовые акты;

При проведении осмотра и обыска не допускать небрежного отношения к ценным предметам и личным вещам граждан;

При допросе сохранять спокойствие и уверенность, проявлять сочувствие к потерпевшему, непредвзятость к правонарушителю, уважение к личности допрашиваемого;

Соблюдать культуру речи, уметь грамотно, доходчиво и точно передавать мысли, придерживаться принятых речевых норм, воздерживаться от нецензурной брани и жаргона;

Воздерживаться от публичного участия в азартных играх, исключать употребление наркотиков, алкоголя накануне и во время выполнения служебных обязанностей, не курить табак в запрещенных местах.

Также МВД опубликовало требования, которые касаются личной и служебной информации. Если они будут приняты, сотрудник органов не сможет публиковать “оценочные высказывания и суждения о действиях властей, госорганов, должностных лиц, политических партий и других общественных объединений”.

Также ему не рекомендуется размещать в интернете:

фотографии и видеозаписи, позволяющую определить его персональные данные;

информацию, которая может вызвать негативную реакцию

‎в обществе;

материалы, дискредитирующие образ сотрудника, наносящие ущерб авторитету и деловой репутации органов внутренних дел.

Кодекс принимается “в целях формирования у сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации нравственной мотивации к добросовестному выполнению служебных обязанностей, укрепления в обществе авторитета органов внутренних дел Российской Федерации, повышения доверия к ним граждан, поддержания на должном уровне служебной дисциплины”, – сказано в пояснительной записке к документу.