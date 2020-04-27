 

Избегать роскоши, уважать допрашиваемых и беречь ценности при обыске: что предлагает МВД в кодексе этики полицейских

27.04.2020, 20:25, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuВ МВД России разработали кодекс этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел. Текст кодекса опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, до 11 мая он будет открыт для обсуждения общественностью. 

В списке этических норм и требований к служебному поведению полицейских предлагается следующее:

Соблюдать функциональность, скромность и чувство меры

‎при оформлении служебного кабинета, избегать использования предметов роскоши;
Сохранять выдержку и достоинство, контролировать свое эмоциональное состояние, в том числе при провоцировании правонарушителями конфликтной ситуации;
Доброжелательно, убедительно и ясно разъяснять правонарушителю неправомерность его действий, без нравоучений, со ссылкой на соответствующие нормативные правовые акты;
При проведении осмотра и обыска не допускать небрежного отношения к ценным предметам и личным вещам граждан;
При допросе сохранять спокойствие и уверенность, проявлять сочувствие к потерпевшему, непредвзятость к правонарушителю, уважение к личности допрашиваемого;
Соблюдать культуру речи, уметь грамотно, доходчиво и точно передавать мысли, придерживаться принятых речевых норм, воздерживаться от нецензурной брани и жаргона;
Воздерживаться от публичного участия в азартных играх, исключать употребление наркотиков, алкоголя накануне и во время выполнения служебных обязанностей, не курить табак в запрещенных местах.

Также МВД опубликовало требования, которые касаются личной и служебной информации. Если они будут приняты, сотрудник органов не сможет публиковать “оценочные высказывания и суждения о действиях властей, госорганов, должностных лиц, политических партий и других общественных объединений”.

Также ему не рекомендуется размещать в интернете:

фотографии и видеозаписи, позволяющую определить его персональные данные;
информацию, которая может вызвать негативную реакцию 

‎в обществе;
материалы, дискредитирующие образ сотрудника, наносящие ущерб авторитету и деловой репутации органов внутренних дел.

Кодекс принимается “в целях формирования у сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации нравственной мотивации к добросовестному выполнению служебных обязанностей, укрепления в обществе авторитета органов внутренних дел Российской Федерации, повышения доверия к ним граждан, поддержания на должном уровне служебной дисциплины”, – сказано в пояснительной записке к документу. 

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.04 / Зачинщицей драки с таксистом в Москве оказалась пассажирка

02.04 / Daily Telegraph – Трамп «вмешался» в нефтяной спор между Россией и Саудовской Аравией

03.04 / Италия ждет чуда – снижения заболеваний и смертей

18.04 / “Зубы еще никому не мешали”. Асеев объяснил, почему четверо экс-боевиков отказались возвращаться к “своим”

03.04 / Кадыров ввёл комендантский час в Чечне из-за коронавируса

14.04 / В России за последние 10 лет силовиков стали в 2,5 раза реже осуждать за пытки

23.04 / Летучие мыши были заражены коронавирусами в течение миллионов лет

21.04 / Рекорд по выздоровлениям от коронавируса за сутки установлен в Италии

09.04 / Кремль не стал комментировать заявление Трампа по нефти

13.04 / Внешний долг РФ за I квартал снизился до 450 млрд долларов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска