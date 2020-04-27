 

Патриарх Кирилл пригрозил “церковно-административной ответственностью” священникам, не соблюдающим карантин

27.04.2020, 20:25, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuГлава РПЦ патриарх Кирилл установил ответственность для священнослужителей, которые не соблюдают меры в связи с эпидемией коронавирусной инфекции и пригрозил им за это как церковным судом, так и “церковно-административной” ответственностью. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Московского Патриархата.

В РПЦ заявляют, что пошли на такие меры после того, как некоторые священники проигнорировали предостережения врачей и руководства РПЦ и продолжили проводить массовые службы уже после введения в России карантинных ограничений. В некоторых храмах и монастырях, в том числе в Дивеевском женском монастыре в Нижегородской области это привело к большому количеству случаев заражения, сообщили в патриархате. 

“В тех случаях, когда несоблюдение этих распоряжений и указаний повлечет за собой заражение человека коронавирусной инфекцией с последующей его смертью по причине этого заражения, виновный может быть привлечен к церковному суду. А в иных случаях – к церковно-административной ответственности в связи с намеренным игнорированием мер, позволяющих уберечь людей от массового заражения смертельной болезнью”, – сказано в сообщении патриарха. 

Напомним, что с апреля в России резко увеличили штрафы за массовое заражение людей. Теперь они составляют от 500 до 700 тысяч рублей, и даже позволяют лишить виновника заражения свободы на срок до семи лет, если в результате его действий умрут два и более человек. 

Руководство РПЦ с самого начало заявляло, что “недопустимо пренебрегать врачебными предписаниями и игнорировать профилактические меры”. Священный синод в частности требовал дезинфицировать кивоты икон, к которым прикладываются верующие и предлагал использовать одноразовые стаканчики, а не многоразовую ложку для запивки при проведении обряда причастия. Кроме этого РПЦ рекомендовала священникам больше не протягивать прихожанам для поцелуев кресты, чаши для причастия и руки. 

Ранее Екатеринбургская епархия запретила проповедовать и высказываться на публике схиигумену Сергию (Романову). Это было сделано после того как тот проклял тех, кто закрывает храмы во время эпидемии коронавируса. Схиигумен Сергий во время проповеди также призвал своих прихожан “выходить на улицу, не боясь полиции и Росгвардии, садить картошку, пока не настал голод”.  

 



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