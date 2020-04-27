“Это на самом деле война”: Анестезиолог рассказал о подстерегающей врачей опасности заражения коронавирусом

27.04.2020, 20:17, Разное

Анестезиолог-реаниматолог одной из столичных больниц Рубен Акопян пояснил журналистам об опасности заражения коронавирусом, с которой сопряжены врачи, лечащие пациентов с COVID-19. По словам медика, условия работы таких специалистов могут быть эквивалентны военным.

Медик поделился с авторитетным изданием информацией о том, что в период пандемии занимался лечением больных, заразившихся коронавирусом. В ходе своей работы он и сам был инфицирован SARS-CoV-2, хотя понимание этого факта пришло к нему не сразу. Поначалу у Акопяна возникло мнение, что недомогание, которое он почувствовал, обусловлено сильным утомлением, ведь работать приходилось по 12 часов в день. Однако, уже находясь дома после смены, он ощутил повышение температуры до 38,5, за которым последовали и другие симптомы, а также общая интоксикация. Примечательно, что на фоне острого физиологического недомогания у специалиста появилось сильное ухудшение эмоционального настроя. В течение болезни ему пришлось принимать терапию в разных клиниках, в том числе – в реанимационном отделении госпиталя Лапина, в который он попал в момент особого кризиса. Впрочем, как признался медик, квалифицированная работа лечащих врачей, назначивших правильное лечение, вскоре дала свои плоды, и у же спустя несколько дней его перевели в стационарное отделение.

Говоря о своих коллегах-врачах, Рубен Акопян подчеркнул, что считает медиков, лицом к лицу столкнувшихся с жестоким недугом COVID-19, настоящими героями. Тяжелые условия их работы сродни тем, которые приходилось испытывать соотечественникам в военные годы, а опасность, которую представляет для жизни повышенный риск заражения коронавирусу – практически аналогична участию в сражениях. “Это на самом деле война. Им очень тяжело”, – резюмировал свои откровения специалист. Об этом сообщает интернет-издание 360tv.ru.