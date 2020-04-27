 

“Это на самом деле война”: Анестезиолог рассказал о подстерегающей врачей опасности заражения коронавирусом

27.04.2020, 20:17, Разное

Анестезиолог-реаниматолог одной из столичных больниц Рубен Акопян пояснил журналистам об опасности заражения коронавирусом, с которой сопряжены врачи, лечащие пациентов с COVID-19. По словам медика, условия работы таких специалистов могут быть эквивалентны военным.
Медик поделился с авторитетным изданием информацией о том, что в период пандемии занимался лечением больных, заразившихся коронавирусом. В ходе своей работы он и сам был инфицирован SARS-CoV-2, хотя понимание этого факта пришло к нему не сразу. Поначалу у Акопяна возникло мнение, что недомогание, которое он почувствовал, обусловлено сильным утомлением, ведь работать приходилось по 12 часов в день. Однако, уже находясь дома после смены, он ощутил повышение температуры до 38,5, за которым последовали и другие симптомы, а также общая интоксикация. Примечательно, что на фоне острого физиологического недомогания у специалиста появилось сильное ухудшение эмоционального настроя. В течение болезни ему пришлось принимать терапию в разных клиниках, в том числе – в реанимационном отделении госпиталя Лапина, в который он попал в момент особого кризиса. Впрочем, как признался медик, квалифицированная работа лечащих врачей, назначивших правильное лечение, вскоре дала свои плоды, и у же спустя несколько дней его перевели в стационарное отделение.

Говоря о своих коллегах-врачах, Рубен Акопян подчеркнул, что считает медиков, лицом к лицу столкнувшихся с жестоким недугом COVID-19, настоящими героями. Тяжелые условия их работы сродни тем, которые приходилось испытывать соотечественникам в военные годы, а опасность, которую представляет для жизни повышенный риск заражения коронавирусу – практически аналогична участию в сражениях. “Это на самом деле война. Им очень тяжело”, – резюмировал свои откровения специалист. Об этом сообщает интернет-издание 360tv.ru.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.05 / В США ученые запустили “тюремный проект” по лечению наркомании

10.04 / Скандалы: «Будем восстанавливаться тяжело и кроваво»

05.04 / Экстрасенс рассказала о причине появления ролика с беременной Ольгой Бузовой

03.04 / Патриарх Кирилл начал объезд Москвы с иконой Божией Матери

04.04 / Тарасов на рождение второй дочери подарил Костенко дом, который начал строить с Бузовой

27.03 / Huawei представила собственную голосовую помощницу

12.04 / Личное: Махмудка Так-себе

25.04 / Ученые предлагают использовать другой вирус для победы над SARS-COV-2

21.04 / Михаил Галустян отправил жену с детьми на время карантина в Сочи

02.04 / Звезда Бондианы Леа Сейду раскритиковала #MeToo: “В этом движении полно лицемерия”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска