 

В РФ коронавирусом заразился 901 военный

27.04.2020, 20:16, Новости дня

Число случаев коронавируса в Вооруженных силах РФ выросло до 901, следует из данных Минобороны.

«В ходе сплошного тестирования в Вооруженных Силах РФ в период с марта по 27 апреля установлено 901 военнослужащих с положительными результатами, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны РФ – 324 человека, в изоляторах по месту службы – 176 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 6 человек, изолированы на дому – 395 чел», – говорится в бюллетене на сайте Минобороны.

Отмечается, что в тяжелом состоянии находятся два человека, один из них на ИВЛ, он доставлен в Москву. Еще 12 – в состоянии средней тяжести, а остальные – без симптомов заболевания.

Также сообщается, что в высших военных учебных заведениях положительные результаты тестирования – у 963 человек. Из них 313 лечатся в госпиталях Минобороны.

В довузовских учебных заведениях коронавирус выявлен у 271 человека.

Накануне сообщалось о 874 военнослужащих с положительными результатами анализа на коронавирус.

Добавим, что министр обороны Сергей Шойгу приказал досрочно завершить учебный год в военных образовательных учреждениях.



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