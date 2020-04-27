Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3 млн человек

27.04.2020, 20:16, Новости дня

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 3 млн человек, из которых вылечились более 878 тыс. человек, информирует американский университет Джонса Хопкинса.

Согласно последним данным, число зараженных в мире составляет 3 002 303 человек, жертвами коронавирусной инфекции стали 208 131 человек. Число выздоровевших составляет 878 813, передает РИА «Новости».

Отметка в 1,5 млн заразившихся была преодолена 10 апреля, таким образом, показатель вырос вдвое примерно за 18 дней, Подтверждает подсчеты ТАСС.

Напомним, за последние сутки в РФ подтверждено 6 тыс. 198 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Ранее во ВШЭ допустили, что пик заражения коронавирусом в Москве уже наступил.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.