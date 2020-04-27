Мнение: Болезнь: беда или вина

27.04.2020, 20:15, Разное

Сейчас в Америке по-настоящему разбушевалась эпидемия коронавируса. Масштабы потрясают: в стране больше 800 тысяч официально зараженных, количество умерших приближается к 50 тысячам (в России, для сравнения – зараженных меньше в 12 раз, а умерших – и вовсе в сто). Для многих эта информация сама по себе является шоком: как же так, ведь общепризнанно, что США – самая богатая страна, что в ней самая технически оснащенная и самая передовая в мире медицина. Отчего же теперь они в лидерах и по количество смертей, и по количеству зараженных?



Негры страдают первыми

Причина феномена, как считается – в устройстве самой системы здравоохранения в Америке, а точнее – в ее невероятной дороговизне. Которая приводит к тому, что малооплачиваемые слои общества просто не решаются болеть, зная, что для них попадание в больницу практически равнозначно полному разорению. По словам некоторых наблюдателей, в случае коронавируса эта американская специфика уже привела к интересному, хотя и абсолютно неполиткорректному явлению – «почернению» эпидемии в США: как-то так складывается, что среди жертв коронавируса там совершенно очевидным образом преобладают чернокожие. Дошло до того, что это заметили даже… китайцы. Которые не придумали ничего лучшего, как – в качестве «самодеятельности на местах» – начать отказывать американским неграм в приобретении туров и в размещении в китайских отелях; дескать, негры из Америки – переносчики вируса, они опасны! Случилось несколько скандалов, которые впрочем, обе стороны предпочитают не раздувать.

На самом деле, конечно, дело не в какой-то «особой предрасположенности» именно чернокожих к «короне» (они по природе заражаются и болеют не больше белых или «желтых»), а в том, что американские негры в целом экономически находятся в более уязвимом положении в Америке: у них хуже с доходами, с работой, с обеспеченностью жильем и медстраховками. Поэтому они живут более скученно, ходят на работу даже с сильным недомоганием, к врачам стараются не обращаться до последнего – и, естественно, чаще заражаются, а болеют тяжелее. То есть, если называть вещи своими именами – именно в период эпидемии негры в Америке оказываются в наиболее отчаянном положении. Просто потому, что у них в целом мало денег и нет страховок.



Белый мусор – Уолтер Уайт

Прочитав про положение американских бедняков в период эпидемии, я по ассоциации вспомнил сюжет знаменитого, культового американского же сериала «Во все тяжкие». Он снят за много лет до нынешних «коронных» ужасов, но задуматься о крайней несправедливости «самого передового американского здравоохранения» он заставлял уже тогда. Вспомним начало. Главный герой – обычный американский учитель химии в школе, пожилой отец семейства с сыном-инвалидом. И он внезапно выясняет, что у него – рак легких. Дальше как раз идет типично американская коллизия: учитель вдруг осознает, что у него практически нет хороших вариантов. Если не лечиться, предстоит довольно скоро – в течение полугода-года – умереть, причем – в страшных мучениях, доставляя массу хлопот своим близким. Если же обратиться в клинику – вероятность умереть все равно остается высокой, но при этом С ГАРАНТИЕЙ предстоит еще и полностью, «до трусов» разорить свою семью, оставив свою жену и сына-инвалида буквально бомжами (потому что неизбежно придется заложить свой единственный дом и отдать также все сбережения, включая то, что откладывалось на колледж для сына). То есть лечиться – это обрушить самых близких на самое социальное дно. Неудивительно, что наш учитель почти решает покончить самоубийством – к этому «выходу» как единственному его подталкивала вся ситуация. И только потом он передумал и захотел стать наркодилером…

Умный сериал ставил очень острый вопрос: как так получилось, что в самой богатой и передовой стране мира честный обыватель, занятый в самой социально одобряемой сфере – школьном образовании – вдруг оказывается до такой степени не защищен? Что заболев, он вынужден выбирать между самоубийством и торговлей наркотиками, поскольку никакого другого легального способа выжить и сохранить семью ему Система не предоставляет ВООБЩЕ? Сила социального обличения в такой постановке вопроса доходит до такой степени, что я, грешным делом, когда смотрел «Во все тяжкие», думал – а ведь, существуй на момент его выпуска СССР, он бы вполне мог закупить его для показа своим «трудящимся», как «фильм-разоблачение о проклятом и бесчеловечном мире капитала»!

И ведь сняли «Во все тяжкие» не коммунисты-идеологи, а вполне себе американские авторы! Которые явно не боялись острых вопросов. Более того: сериал потому и стал великим – что его авторы постарались дать ответ ПОЧЕМУ ТАК. Ответили не как пропагандисты-идеологи, а постарались убедить художественно… и, кстати, почти преуспели в этом.

Четкого и прямого, «как в учебнике» ответа на вопрос, почему было «правильно», что Уолтер Уайт заболел и должен был умереть в мучениях, обрекая на нищету свою семью – конечно, в сериале не найти. Это ведь не тупая агитка. Однако можно сказать, что он отвечает на этот вопрос всем своим строем, от серии к серии – и этот ответ нетрудно уловить.

Нам не говорят, но показывают: Уолтер Уайт буквально ЗАСЛУЖИЛ свой рак, он не свалился на него с неба. Ненавязчиво, но настойчиво перед нами разоблачают главного героя, показывают – он слабак, он сдался. Он предал свой талант, он отказался бороться за свое открытие, он предал свою карьеру блестящего ученого, уступил более ловкому бездарю – ну и вот финал: он не просто опустился, вместо академической или корпоративной карьеры, на самое дно, в занюханную провинциальную школу, на мизерные деньги, никем не любимый и не уважаемый, сам презирающий себя – он в итоге ЗАБОЛЕЛ. Болезнь случилась как самое зримое и безусловное проявление его жизненного краха. «Так-то!» – как бы сказали нам этим создатели выдающегося сериала. «Не предавайте себя!»

И это всё выглядит чертовски убедительно. Почему? Да потому что в этом есть огромная доля ПРАВДЫ. Уж мне, как профессиональному психологу, известно – болезни действительно не падают с неба. Психосоматика – подлинный бич человечества.

Плати – ты виноват, что болен!

И да, в этом и состоит концептуальный ответ Системы. Американской системы организации общества – которая, как мы видим по факту, действительно создает в конечном итоге богатое и процветающее общество. Почему Уолтеру Уайту – к чему нас очень ненавязчиво подталкивает сериал – лучше было бы сразу застрелиться, узнав о своем диагнозе?

Потому что в этом обществе болезнь понимается как вина. Ты виновен УЖЕ потому, что ты – заболел. «Рак ни у кого просто так не возникает». Вот что лежит в основе целого общественного представления, а возможно – даже целого общественного консенсуса.

И именно поэтому сама идея «бесплатного лечения» чужда такому обществу. Плата врачам и Системе за то, что тебя будут лечить, понимается даже не как банальная «плата за труд» или «за услугу», нет, всё круче: на глубинном уровне она понимается всеми как наказание, «вира». Ты отдаешь свои деньги в ОЧЕНЬ существенном размере, отдаешь свой дом… потому что виноват. Допустил болезнь – плати. У тебя температура 38? Работай! Тебе тяжело, ты обливаешься соплями, с трудом дышишь? ПАШИ! Это твое наказание – а нехрен болеть! И ведь, что интересно – люди, те самые работники – это принимают. Они в глубине души согласны. Это и у нас очень распространено: человек приперся на работу с температурой 38, еле стоит – но работает, а в глазах – блеск мученичества: он (она) ИСКУПАЕТ ВИНУ.

В чем преимущества такой концепции – понимания болезни как вины? Они очевидны так же, как и ее отталкивающая бесчеловечность: она делает общество более здоровым. Люди реально боятся и не хотят болеть. Не хотят быть виноватыми и наказанными.

И все ж для нас, как и для разнеженных европейцев, куда ближе противоположный подход: понимание болезни как беды (и многие даже в страшном сне не могут вообразить, что вообще возможен какой-то ДРУГОЙ взгляд; ведь болезнь – это несчастье!). Именно из понимания, что человек не виноват в том, что заболел, рождается представление о бесплатном лечении, как о ПОМОЩИ (а никаком не наказании!).

При этом Америка, безусловно, успешнее Европы. Наверно, можно сказать, что в обычной, «регулярной» ситуации американский подход к здравоохранению эффективнее – в том смысле, что людишек надо держать в строгости, иначе они слишком расслабляются и делают себе же хуже. Например – начинают все время “болеть” и брать больничные, вместо того чтобы работать. Уж мы-то знаем по совку, как оно бывает…

Однако у этого правила есть исключение, и это исключение – как раз Эпидемия. Потому что у эпидемии – слишком большой охват, и она находит слишком уж много «виноватых». Американцы сейчас пожинают плоды своего чересчур дарвинистского подхода к здоровью сограждан. Получается очень уж неполиткорректно, даже и сказать неудобно. Но если собраться с духом – сказать можно: “виноватые” мрут как мухи.

Жалко. Все-таки.