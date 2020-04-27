Модель Xiaomi Poco F2 Pro оказалась переименованным смартфоном Redmi K30 Pro

27.04.2020, 20:09, Разное

Китайская фирма Xiaomi планирует презентовать в рамках бренда Poco флагманский смартфон F2 Pro. По информации сетевых источников, данный гаджет является аналогом выпущенного ранее устройства Redmi K30 Pro.

Бренд Poco был представлен в Индии в августе 2018 года китайской компанией Xiaomi. Марка моментально оказалась в центре внимания в этой стране благодаря довольно активному маркетинговому продвижению. Примечательно, что в мире такие модели носят название Pocophone. Впрочем, представители Xiaomi не стали скрывать, что основой девайса послужит ранее изданная модель Redmi K30 Pro.

Гаджет оборудован 6,67-дюймовым экраном AMOLED FHD+, фронтальная камера которого имеет вид выдвижного блока с 20-мегапиксельным сенсором. Также сообщается, что основная камера смартфона Poco F2 Pro, заключенная в блок круглой формы, будет четверной на 64, 13, 5 и 2 мегапикселя соответственно.

Питание обеспечит аккумуляторная батарея на 4700 мАч, имеющая поддержку быстрого зарядного устройства на 33 Вт, а процессором послужит Snapdragon 865. Также в комплект изделия войдут адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1. Выгодным фактором станет наличие поддержки мобильных сетей пятого поколения 5G.