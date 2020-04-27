Медики рассказали о возможной связи с коронавирусом новой детской болезни

27.04.2020, 20:09, Разное

Британские медики выявили увеличение числа заболеваний среди жителей страны детского возраста необычной тяжелой болезнью. По словам специалистов, характерные факторы заболевания являются аналогичными с COVID-19.

Недавно Национальной службой здравоохранения Великобритании (NHS) по клиникам этой страны было разослано информационное сообщение с призывом информировать о любых выявляемых случаях у детей инфекционно-токсического шока (ИТШ). Такое действие было обусловлено тем, что в последнее время в Соединенном Королевстве зафиксировано уже неоднократное выявление инцидентов неожиданно тяжелого самочувствия пациентов детского возраста. По мнению врачей, загадочное заболевание является некоей формой ИТШ, в рамках которой диагностируется воспаление сердца и некоторых других органов, а кроме того – появление болей в области живота и “гастроэнтерологических симптомов”. При этом заболевших приходится срочно госпитализировать с помещением их в реанимационное отделение. Как заявляют врачи, клиническая картина заболевания очень напоминает некий микс синдрома Кавасаки и ИТШ, однако параметры крови весьма характерны для COVID-19.

Примечательно, что ПЦР-анализы, взятые у заболевших детей, большей частью демонстрируют наличие вируса SARS-CoV-2. Однако такое происходит не всегда, а потому британские эксперты пока не склонны однозначно заявить о прямой связи нового недуга с влиянием пандемии коронавирусной инфекции. Тем не менее – корелляция имеет место быть. NHS пока не озвучивает точного количества таких больных, однако однозначно пишет о динамическом росте их числа. Организация планирует собрать более точную статистику, и если прецедентность окажется большой, это вынудит медиков прямо заявить об ошибочности мнения о малоуязвимости детей перед COVID-19. Об этом сообщает иностранное издание The Guardian.