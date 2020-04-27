Победивший коронавирус Стас Михайлов рассказал о важности карантинных мер

27.04.2020, 20:09, Разное

Популярный отечественный певец Стас Михайлов 27 апреля отмечает свой 51-й день рождения. В интервью авторитетному изданию знаменитость пояснил о том, как ему удалось справиться с COVID-19, а также о важности, которую представляет самоизоляция.

Как упомянул именинник, в свой день рождения он получил немало важных и трогательных поздравлений – по телефону, по скайпу, в соцсетях. Однако за праздничным столом удалось собрать лишь самых-самых близких. Причиной тому – пандемия коронавируса, которая охватила весь мир. Однако об этой проблеме исполнитель знает не понаслышке, так как сам совсем недавно переболел страшным недугом. В беседе с журналистами Teleprogramma.pro Стас Михайлов подчеркнул, карантинные меры являются действительно необходимым звеном в общей борьбе с COVID-19.

Исполнитель признался, что до сих пор не имеет уверенности в том, где же смог “подцепить” инфекцию, ведь в его гастрольном графике присутствует много городов и даже стран. Впрочем, по его словам, в больницу он обратился сам и незамедлительно, так как почувствовал весьма определенные симптомы: повышенную температуру, отсутствие при этом насморка и кашля, но главное – потерю обоняния. Полуторамесячное лечение оказалось тяжелым, однако, благодаря квалифицированным врачам, болезнь отступила.

Певец выразил свое удивление теми людьми, которые считают упомянутое заболевание неопасным. “Не дай Бог никому с этим столкнуться!” – эмоционально высказался он. Своих поклонников артист призвал строго соблюдать карантин, поскольку, по его мнению, это является заботой как о себе, так и о своих родных и друзьях. Завершая свои откровения, Стас Михайлов подчеркнул, что даже после окончания пандемии психологическая напряженность все же будет присутствовать довольно долго. Однако – и её нужно тоже пережить и победить. “Мы выйдем из карантина другими людьми”, – резюмировал кумир публики.