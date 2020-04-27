Пентагон показал видео с полетом НЛО

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27.04.2020, 20:08, Новости дня

Министерство обороны США впервые официально опубликовало три видеозаписи, на которых якобы видны «неопознанные летающие объекты» в полете. Записи сделаны ВМФ США.

Одно из видео датировано ноябрем 2004 года, два других – январем 2015 года, пишет Defence-Blog.

Воздушные явления, наблюдаемые в видеороликах, остаются охарактеризованными как «неопознанные».

В январе сообщалось, что уфологи и журналисты попросили ВМС США раскрыть информацию об инциденте в районе Сан-Диего с авианосцем Nimitz и ракетным крейсером Princeton в ноябре 2004 года, но Пентагон отказался, так как это нанесет «серьезный ущерб национальной безопасности».

Сообщалось также, что встречи с неопознанными объектами не прекращались.



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