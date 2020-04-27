У Меладзе нашли неоплаченные штрафы за нарушение ПДД

27.04.2020, 20:08, Новости дня

Певец и продюсер Валерий Меладзе за последний год четыре раза не оплатил штрафы за нарушение правил дорожного движения, в общей сложности сумма составила 32 тыс. рублей, следует из базы столичных мировых судебных участков.

Штрафы на указанную сумму назначены звезде шоу-бизнеса за несоблюдение предписаний дорожных знаков, неисполнение наказаний и неуплату парковки. Из уже вступивших в силу постановлений следует, что певец ни разу не явился в суд на рассмотрение этих дел, хотя его извещали надлежащим образом, передает РИА «Новости».

Уточняется, что Меладзе в середине июня прошлого года трижды был привлечен к административной ответственности за несоблюдение в Москве ПДД, по каждому протоколу певца оштрафовали на 3 тыс. рублей.

По причине неуплаты в установленный срок на Меладзе оштрафовали еще на 18 тыс. рублей.

Кроме того, ещё один протокол об уклонении от исполнения административного наказания в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей за неоплаченное размещение автомобиля на платной столичной парковке.

Напомним, в конце января Минюст объявил о проекте новой редакции КоАП, в которой были значительно увеличены штрафы для водителей. Позже ведомство отказалось резко повышать штрафы для водителей за нарушения правил дорожного движения.