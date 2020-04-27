Врач разъяснила правила ношения медицинской маски

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27.04.2020, 20:08, Новости дня

Медицинскую маску болеющему человеку необходимо менять каждые два часа, а после использования правильно утилизировать, сказала член Комитета СФ по социальной политике, врач-педиатр, заслуженный врач Российской Федерации Татьяна Кусайко на онлайн-брифинге «Мифы и правда о коронавирусе».

«Маску должен носить как больной человек, так и тот, который ухаживает за больным человеком. И маска необходима в местах скопления народа», – приводит ее слова  РИА «Новости».

На улице, отмечает врач, маска не требуется. «Если вы находитесь на улице, и рядом с вами больной человек, то можно надеть маску именно для предупреждения заражения от этого человека», – отметила Кусайко.

«Одноразовая маска в течение двух часов может быть только для человека, который здоров. Если мы имеем дело с больным человеком, то при появлении тех или иных признаков увлажнения маски маску надо поменять ранее времени, чем два часа ношения», – добавила эксперт.

При этом одноразовую медицинскую маску нельзя носить в течение нескольких дней. «Прежде всего правильно надо брать маску. Прежде всего брать за те участки, которые прикрепляются за ушную раковину, плотно прижать к носу перекладину, которая есть на маске. И самое главное, растянуть маску, чтобы полностью защитить лицо. И ни в коем случаем не касаться маски руками. Если вы снимаете маску, то надо ее свернуть той частью, которая прилегала к лицу, и положить в пакет, чтобы утилизировать», – отметила Кусайко.

Для изготовления многоразовых масок больше всего подходят хлопок и шифон.

«В домашних условиях ее надо замочить в мыльном растворе. Постирать, погладить, отдать под пар. Тогда она пройдет все этапы и будет готова к использованию», – добавила врач.

Ранее специалисты Роскачества дали рекомендации, как определить уровень защиты медицинской маски по ее маркировке.



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