Когда пытаешься тренироваться с детьми: забавное видео от возлюбленной Криштиану Роналду и их дочери

27.04.2020, 20:06, Разное

Одно из самых популярных времяпрепровождений на всемирном карантине – занятия спортом. Знаменитости, в отличие от большинства из нас, не лишены возможности посещать спортзал, так как он находится прямо у них дома, но тем не менее они не забывают о своих подписчиках в социальных сетях и стараются подобрать упражнения, не требующие тренажеров. Например, Джорджина Родригес публикует в Instagram уже третье видео с упражнениями для укрепления мышц ног и ягодиц, и если первые два не представляют собой ничего необычного, то последнее понравилось не только поклонникам спорта.

На эту тренировку Джорджина взяла с собой дочку Алану Мартину. Чтобы занять на время малышку, Джорджина отдала ей свои румяна и кисть, и Алана с удовольствием ими воспользовалась. Но в какой-то момент девочке наскучило сидеть на одном месте и она… Дальше сценарий довольно предсказуемый, но не менее забавный. Смотрите сами!

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Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio)27 Апр 2020 в 2:46 PDT

Напомним, впервые о романе Криштиану Роналду и Джорджины Родригес заговорили в декабре 2016 года, когда пару заметили во время футбольного матча “Реала” с “Депортиво”. Позже они появились вместе в одном из модных салонов Мадрида и в парижском Диснейленде. В конце весны следующего года появились слухи о беременности Джорджины, которые позже подтвердил сам Роналду и фотографии папарацци. Далее испанское издание Mundo Deportivo сообщило, что пара ждет девочку. А 12 ноября 2017 года Криштиану Роналду стал отцом в четвертый раз. Джорджина Родригес подарила ему дочь: малышка получила имя Алана Мартина, как и планировалось. Также Криштиану воспитывает трех старших детей: сына Криштиану Роналду-младшего ему родила неизвестная девушка из США, а близнецов – суррогатная мать, имя которой также не разглашается.

Мы живем немного в сумасшедшем доме, но нам это очень нравится. Все свободное время мы проводим с нашими детьми, и это настоящее счастье,

– рассказывала Джорджина в эксклюзивном интервью HOLA! о жизни их семьи.