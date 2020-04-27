 

Белый дом уточнил формат встречи Трампа с журналистами в понедельник

27.04.2020, 19:57, Новости дня

Президент США Дональд Трамп пообщается с журналистами в понедельник в ходе встречи с руководством крупных компаний, однако пресс-брифинга рабочей группы по борьбе с коронавирусом в понедельник не будет, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани.

По словам Макэнани, брифинги рабочей группы возобновятся позднее на этой неделе, в то время как администрация перейдет к стадии открытия экономики.

«Возможно, эти брифинги будут иметь несколько иной характер, иную тематику, – отметила она. – Но из этого не следует делать вывод, что мы считаем их негативными, потому что на самом деле мы считаем, что это была очень позитивная и полезная возможность для президента напрямую пообщаться с американским народом».



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