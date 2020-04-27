Трамп осудил города и штаты, добивающиеся федеральной помощи

27.04.2020, 19:57, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в понедельник выступил с критикой в адрес городов и штатов, которые пытаются получить федеральную помощь, чтобы справиться с потерями из-за пандемии коронавируса.

Губернаторы просят Конгресс выделить 500 миллиардов долларов в рамках возможного нового пакета экономической помощи, настаивая, что эти деньги нужны для покрытия расходов на борьбу с пандемией и компенсации утерянных доходов из-за карантина.

«С какой стати американские граждане и налогоплательщики будут выручать неэффективно управляемые штаты (такие, как Иллинойс) и города, во всех случаях находящиеся под руководством демократов, в то время как большинство других штатов не пытаются получить антикризисную помощь? Я готов обсудить что угодно, но просто спрашиваю», – написал в «Твиттере» президент.