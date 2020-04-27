Личное: Ошибка проститутки

27.04.2020, 19:55, Разное

Самая большая ошибка почти любой девочки — вера в то, что её аморальное поведение позволит в будущем спать спокойно.

Это сегодня капли пота старого жирного борова льются проливным дождём на неё в постели. Завтра, думает девочка, всё изменится — я накоплю денег от борова, рожу ему для алиментов ребёнка, он от меня отстанет, а я — заживу красиво!



Фото: Соцсети

Ночные клубы, тусовки, путешествия и так далее — вон, как на фото выше. То есть, логика работника вахтовым методом: я на Вачу еду — плачу, возвращаюсь — хохочу.

Нужно ли говорить, что так почти никогда не бывает? А как бывает?

Вот, например, одна моя дальняя знакомая по имени Оксана примерно так и рассуждала в молодости. Подумаешь, льёт в меня жирный свои отходы? Никто ведь не знает, как именно меня унижают, зато на тумбочке оставляют котлету денег.

Деньги, если их приход иссякает, имеют свойство быстро заканчиваться — всегда. То есть, зачем ты была униженной, зачем извращённо принимала в себя протухшие жидкости — ради денег? Так вот когда тебя брать перестали, деньги закончились.

Если молодая девушка имеет шанс поступить в вуз, состояться как личность, то какие варианты есть у старой опущенной и глупой бабы? Ну, получает она алименты на зачатого наспех ребёнка, но этих средств едва хватает, чтобы не сдохнуть с голода.

Что хуже всего, с таким позорным прошлым, у тебя за спиной все встречные гаденько так ухмыляются. Бизнес? Да кто станет вести с тобой бизнес — нормальный человек на одном гектаре с тобой срать не сядет.

Пока молода и востребована, я пососу. Потом же стану, вон например, бизнес-леди.

Нет, дорогая моя, не станешь. И бизнес просрёшь, потому что в голове у тебя из самого умного был член твоего клиента. И не только отсутствие мозга, как опции, но и шлейф прошлого не позволит тебе дальше сделать ничего путного.

Жизнь за счёт эксплуатации молодого влагалища страшна не только в моменте своим разлагающим действием, но и, что важнее, последствиями.

Вы знаете, вот встретив Оксану, о чём вы первым делом подумаете? Уверена, что попробуете представить, как извращённо её драл жирный — так, во всяком случае, сказали 8 из 9 наших общих знакомых.

И такое останется с женщиной навсегда — реноме проститутки. Какой там бизнес вести, если в голове каждого первого встречного — порнографическая картинка, на которой тебе ссут в рот, простите уж за такие подробности!

Чем заканчивают все проститутки, содержанки, эскортницы и прочие ляди? Сидят без денег и желчно завидуют тем, кто шёл совершенно другим путём — учился, работал, развивал таланты, использует свой мозг, чтобы жить хорошо.

Мне очень жаль женщин, девушек, выбравших путь проституток. Красивые, молоденькие — они продают то, что продавать нельзя. Как только представлю, через что они все проходят, то понимаю, что дальше у них жизни нет.

Вот например та же Оксана постоянно теперь думает о суициде. Говорит, что как только прочитает что о себе, чуть задумается о жизни, то может и вскрыться. И кто виноват тут? Да сама Оксана и виновата — дала разрушить себя испражнениями клиента.

Конечно, возможно на вас кто-то клюнет. Как на Оксану — бездарный писака-кот ради денег. Нальёт ему старый бульдог молочка, купленного на алименты, пошамкает обвисшими брылями, а что коту? Коту больше не надо, но разве ж можно такое назвать здоровыми отношениями, когда с тобой — за еду?

Вы согласны со мной или хотите поспорить?